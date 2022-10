Verissimo, Piera Maggio: "Il segreto che ho dovuto nascondere"

09 ottobre 2022 a

Un momento molto toccante quello andato in onda domenica 9 ottobre a Verissimo. Silvia Toffanin ha avuto ospite su Canale 5 Piera Maggio. La donna, madre di Denise Pipitone, non intende fermarsi nelle ricerche, convinta che "sia ancora viva". Di Denise, sparita nel 2004 da Mazara del Vallo, non si ha traccia eppure Piera non si arrende. In questi anni la Maggio le ha tentate tutte, attraversando situazioni delicatissime. Una tra queste la storia che emerse sul padre della piccola Denise e del figlio Kevin.

Piera si è sposata da giovanissima con Tony Pipitone. La coppia non riusciva ad avere figli e così. Si è scoperta che Piera poteva averne mentre Tony no. La coppia ha così deciso di ricorrere a un’inseminazione artificiale. Kevin dunque non è realmente figlio di Tony e il ragazzo l’ha saputo all’età di 23 anni. "Ho tenuto nascosto il segreto. Sono stata sempre combattuta per il rischio di traumatizzarlo ancora di più. Non volevo caricarlo anche di questa verità". Anche Denise in realtà non è figlia di Pipitone, ma dell'attuale marito Pietro Pulizzi.

Entrambi la cercano ogni giorno di più: "Per me Denise è viva. Io ci credo tantissimo. La paura che abbiano fatto del male a mia figlia c'è, ma io ho sempre detto che la cercherò fino a prova contraria. Smetterò quando ci sarà una prova che lei non ci sia più". Nonostante questo Piera preferisce "rimanere con i piedi per terra. Ma ogni volta è un dolore lancinante per me incontrare quelle bambine. Ho sempre paura che sia traumatico anche per loro e di lasciare in loro un brutto ricordo".