Che tempo che fa, Fabio Fazio pronto a tutto contro Meloni: chi riporta in studio

Il loro è un successo inarrestabile. Da Sanremo all’Eurovision song contest: i Maneskin hanno toccato il cielo con un dito. E sono pronti a tornare in tv a Che tempo che fa?, il programma di Fabio Fazio. Ci sarà anche una new entry al tavolo: Simona Ventura.

Ma cresce l’attesa per l’arrivo dei Maneskin, che potrebbero parlare anche di politica oltre che di musica. Non dimentichiamo che il 26 settembre Damiano David ha scritto sui social: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese". Un post legato alla vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra. Fazio ne parlerà in studio? O preferirà non toccare l’argomento? Sicuramente si tratta di un terreno spinoso in Rai: la vittoria della Meloni potrebbe cambiare tutti gli equilibri interni. Ma come la pensi Fabio Fazio non è certo un mistero...

La rock band, reduce dal trionfo agli MTV VMAs 2022, è stata in Rai in qualità di ospite d’onore. E solo qualche giorno fa è arriva il nuovo singolo di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, che s’intitola: “The Lonelist”. I Maneskin stanno scalando ancora una volta tutte le classifiche. In due anni la loro vita è cambiata, hanno inseguito un sogno: il successo mondiale. In America, come del resto in altri Paesi, sono acclamatissimi.