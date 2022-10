Non è l'Arena, scoop di Giletti: "A volto scoperto", chi porta in studio

15 ottobre 2022 a

Torna Massimo Giletti. Il conduttore di La7 tornerà con Non è l'Arena domenica 16 ottobre. Qui ci sarà, per la prima volta in tv e a volto scoperto, la vittima delle violenze di Alberto Genovese, condannato poche settimane fa a otto anni e quattro mesi di carcere. Per Giletti non è la prima volta che in puntata si parla del caso. Tanto da essere redarguito dall'Agcom. L’Autorità chiedeva "il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell’Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell’immagine della donna".

Nel mirino: la quantità di spazio riservato all’argomento: "Sotto il profilo della continenza, la trattazione del medesimo argomento in ben 12 puntate del programma, con spazi di durata compresa tra i 50 e gli 80 minuti, denuncia un’attenzione sproporzionata al fatto di attualità che, pur nel rispetto della libertà editoriale, sembra oltrepassare i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca".

E ora però il giornalista torna a parlare dell'argomento, portando in studio un vero e proprio scoop. Ma non è tutto, visto che a Non è l'Arena si parlerà anche di guerra, di attualità e di politica dove negli ultimi giorni se ne sono viste e sentite di ogni.