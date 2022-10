Verissimo, Silvia Toffanin presa a male parole dall'ospite? "Mort*** tua"

15 ottobre 2022 a

Teo Mammucari è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. Il noto conduttore ha parlato anche della sua vita privata e in particolare di sua figlia Julia, avuta con l’ex velina di Striscia la Notizia Thais Souza Wiggers. Quando la padrona di casa ha nominato la 14enne, Mammucari si è commosso sinceramente.

“Mi stai facendo emozionare - ha dichiarato - mort***i tua, aspetta. Fermi tutti, parlare di Julia non ce la faccio”. Anche la Toffanin è rimasta spiazzata dalla reazione del collega, dato che non si aspettava di vederlo crollare al solo nominare la figlia: “Dai Teo, lasciati andare. È una cosa meravigliosa, stai parlando di tua figlia”. Mammucari ha chiesto un paio di minuti per riprendersi: “Dammi due minuti e poi parliamo di Julia, va bene? Guarda che fragiltà che ho”.

Successivamente il conduttore ha parlato anche del rapporto con la sua ex compagna: “Abbiamo un rapporto da genitori. A volte ci vediamo insieme per la bambina. Non è stato facile, non siamo mai stati uniti. Era un rapporto nato per gioco. Se fosse stato un bel rapporto non ci saremmo neppure separati, no? Non voglio essere ipocrita”.