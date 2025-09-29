Domenica In, Mammucari "tagliato" si sfoga: "Ho fatto 2 minuti"

"È finita, oggi ho fatto due minuti": Teo Mammucari lo ha detto abbracciando Mara Venier a Domenica In su Rai 1 e commentando, ironicamente, la durata del gioco telefonico a lui affidato durante la trasmissione. Nella puntata in onda ieri, domenica 28 settembre, il suo spazio sarebbe durato appena 15 minuti, meno di quanto gli era stato dedicato nella prima puntata della stagione. Al di là dell'ironia del comico, un po' di malumore sarebbe comunque trapelato.

Quest'anno Mammucari si è aggiunto al cast di Domenica In insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Se nella prima puntata della nuova edizione del programma il gioco telefonico affidato al comico è durato circa 30 minuti, nella seconda puntata invece ci sono state delle modifiche. A livello visivo, per esempio, il tabellone è sparito dal centro dello studio ed è rimasto solo il telefono per rispondere ai concorrenti. E poi c'è il tema della durata, dimezzata rispetto a quanto accaduto nel primo appuntamento. Il motivo potrebbe essere l'allungamento dei blocchi precedenti.