lunedì 29 settembre 2025
Domenica In, Mammucari "tagliato" si sfoga: "Ho fatto 2 minuti"

"È finita, oggi ho fatto due minuti": Teo Mammucari lo ha detto abbracciando Mara Venier a Domenica In su Rai 1 e commentando, ironicamente, la durata del gioco telefonico a lui affidato durante la trasmissione. Nella puntata in onda ieri, domenica 28 settembre, il suo spazio sarebbe durato appena 15 minuti, meno di quanto gli era stato dedicato nella prima puntata della stagione. Al di là dell'ironia del comico, un po' di malumore sarebbe comunque trapelato. 

Quest'anno Mammucari si è aggiunto al cast di Domenica In insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Se nella prima puntata della nuova edizione del programma il gioco telefonico affidato al comico è durato circa 30 minuti, nella seconda puntata invece ci sono state delle modifiche. A livello visivo, per esempio, il tabellone è sparito dal centro dello studio ed è rimasto solo il telefono per rispondere ai concorrenti. E poi c'è il tema della durata, dimezzata rispetto a quanto accaduto nel primo appuntamento. Il motivo potrebbe essere l'allungamento dei blocchi precedenti.

"Mi hanno dato dell'uomo medio, ma io sono fiero di essere l'italiano medio che ama la mamma, che &egra...

Quando Mammucari si è reso conto della fine del tempo a sua disposizione, ha messo un punto sorridendo ma forse anche un po' dispiaciuto e ha abbracciato la padrona di casa ringraziandola comunque per lo spazio concesso. La stessa conduttrice, comunque, aveva già detto che alcuni dettagli del programma sarebbero cambiati puntata dopo puntata. 

Il debutto di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è stato...

