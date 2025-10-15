This is me, la clamorosa puntata di Silvia Toffanin

Libero logo
di
mercoledì 15 ottobre 2025
2' di lettura

Stasera Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con This is me, un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti. Lo show celebra talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. I protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione.

L’appuntamento di domani vede sul palco la partecipazione di fuoriclasse del calibro di Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic e Gigi D’Alessio. Presenti anche la bandiera italiana del tennis campionessa degli Us Open 2015, Flavia Pennetta, il poliedrico attore, regista, cantante e showman Christian De Sica, le leggende italiane dello sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, l’eccellenza della danza nel mondo Eleonora Abbagnato e la brillante ironia di Vincenzo De Lucia.

A raccontarsi in questa prima puntata saranno Zlatan Ibrahimovic, icona mondiale del calcio e simbolo di carisma e determinazione, vincitore di oltre trenta trofei e realizzatore di più di cinquecento goal nei club più prestigiosi d’Europa. Laura Pausini, straordinaria pop star di fama internazionale con oltre 70 milioni di album venduti. Ha all’attivo più di 220 dischi di platino e ha vinto premi di prestigio mondiale tra cui un Golden Globe e un Grammy. 

E Gigi D’Alessio, seguitissimo cantautore e musicista che ha collezionato 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino e che con le sue canzoni continua a unire e coinvolgere intere generazioni e a riempire gli stadi e le piazze sia in Italia che all'estero. Solo nel 2025 ha registrato sold out con oltre 100.000 persone presenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e in varie città europee, tra cui Bruxelles, Zurigo, Malta e Tirana.

