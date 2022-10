Domenica In, ira della Venier: "Qui conduco io", caos in tv

17 ottobre 2022 a

Mara Venier sbotta in diretta durante Domenica in, dove arrivano i concorrenti di Ballando con le stelle. Ed il clima, in studio, sembra abbastanza teso. I telespettatori notano un certo attrito tra Mara Venier ed Alessandra Tripoli, storica maestra di danza dello show che in questa edizione fa coppia con Enrico Montesano. La Tripoli parte a ruota libera tanto e la conduttrice la blocca.

“Però tu hai dato ragione a lei eh, bella mia. Fammi finire perché io conduco questo programma. Quello che è arrivato a casa è che tu hai dato ragione a Selvaggia", dice la Tripoli. Poi interviene zia Mara: “Sono contenta se qui puoi chiarire”. Insomma, la ballerina di Ballando con le stelle cerca di chiarire al meglio il motivo per cui durante la puntata ha dato ragione a Selvaggia Lucarelli mentre nel talk di Rai1 le è andata contro l'opinionista. “Posso spiegarmi? Il mio intento era ‘Io capisco bene cosa dici Selvaggia ma a lui non puoi dirlo che è noioso perché per cinque sei puntate vogliamo dare agli italiani il massimo di questo uomo che ci porta l’arte a 360°? Ma non mi hanno fatto parlare. Io sono la sua più grande ammiratrice (riferito ad Enrico Montesano ndr.)”, dice ancora.

Ma non manca la tensione perché la Tripoli sembra voler prendere tutta la scena televisiva, senza pensare a nulla. Tra la ballerina e Montesano c'è molto feeling in pista, ma con la giuria - nel corso del programma - accade di tutto. E' necessario l'intervento di Alberto Matano a difesa di Montesano.