I soliti ignoti, Simone si esibisce: la prova finisce malissimo

Scena epica, che sicuramente Antonio Ricci riprenderà a I nuovi mostri su Canale 5.Durante I Soliti Ignoti, il game preserale di Rai1, accade di tutto: un concorrente pugliese, equilibrista di professione, si rende protagonista di uno strano siparietto. Lui si chiama Simone di Barletta (detto “Monello”) ed ha un taglio di capelli bizzarro. In studio ci sono anche le due concorrenti, Greta e sua madre Aurora, che dicono indovinare l'identità. Ma le due donne, forse anche grazie a un colpo di fortuna, puntano subito sull'equilibrista guadagnando 9 mila euro.

A questo punto, Amadeus chiede subito una dimostrazione delle sue capacità. Il ragazzo improvvisa uno show, inconsapevole che sarebbe andata a finire malissimo. In studio arriva una sorta di narghilè, tre bicchieri e tre finte bottiglie che servono a mo' di birilli. “Monello" inizia lo show, come da copione, e tutto sembra andare liscio come l'olio fino a quando perde l'equilibrio e cade.

Amadeus resta senza parole, ma offre al suo ospite una seconda possibilità. “È chiaro che questo ci serve a capire che gli oggetti non sono proprio incollati. Calmo però, più che Mone lei è tremone lei trema molto, calma che adesso facciamo tutto con calma, riproviamo va bene?”, commetta il conduttore. “Ammazza Simone che ansia!”, conclude.