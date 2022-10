Mughini-Selvaggia, la rissa a Ballando: "C'è un limite", e se ne va

16 ottobre 2022 a

Dopo quello con Iva Zanicchi, a Ballando con le stelle scoppia un altro caso che coinvolge Selvaggia Lucarelli: è durissimo lo scontro tra la giurata e Giampiero Mughini. Si parte dall'esibizione dello stagionato scrittore e polemista in coppia con la maestra Veera Kinnunen. Esibizione che non convince Selvaggia ma che provoca la reazione opposta del collega di giuria Ivan Zazzaroni. "In 15 edizioni non ho mai dato un 10 di questo tipo ma è la mia risposta al tuo 0 dell’altra volta". Il riferimento è allo "zero" tondo tondo assegnato dalla Lucarelli alla coppia Zanicchi-Peron, che ha poi provocato il clamoroso "Tr***a" sibilato dalla cantante all'orecchio del ballerino, a microfoni aperti.

"Sì, ma così chi sa ballare rischia di andare a casa", replica Selvaggia a Zazzaroni. La situazione però si scalda quando è Mughini a confrontarsi direttamente con la Lucarelli. "Sento parlare di bei messaggi, eleganza e commozione ma abbiamo davanti un concorrente che quando ha ricevuto un zero ha detto ti prendo a calci in c***o, io scusate ma tutta questa poesia non la vedo", si lamenta la giornalista e blogger. "Ci mancherebbe che se qualcuno ti offende non rispondi", le riconosce Mughini.

Tutto a posto? Niente affatto. Di fronte alle rimostranze del concorrente, Selvaggia replica a muso duro: "Non devi insegnarmi cos’è una giuria". Il botta e risposto è infuocato: "Andiamo al sodo", "Non mi devi dare il tempo", "Lo faccio per gli spettatori". La Lucarelli assegna un "1" a Mughini-Kinnunen e lo scrittore replica così: "Gradirei non ascoltare più nulla perché c’è un limite a tutto". E se ne va.