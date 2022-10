Fabio Fazio confessa: "L'incontro per cui sono stato cacciato da Rai 1"

20 ottobre 2022 a

"Ci posizionarono nel weekend, alle 20.10, contro il Tg 1. Quasi una punizione. Ci siamo conquistati tutto": Fabio Fazio si confida col settimanale diretto da Carlo Verdelli, Oggi. Il conduttore, in particolare, parla della sua trasmissione, Che tempo che fa, che quest'anno spegne ben venti candeline. "Non ci pensi mai a quanto durerà", spiega il giornalista.

Fazio, poi, ripercorre le interviste e gli ospiti più importanti del programma, quelli da lui definiti i più "deliziosi, empatici, generosi", come Lady Gaga. Ma non solo. Ci sono stati anche gli ospiti più gelidi, come Madonna. A chi lo accusa di non fare troppe domande, lui replica: "Una vecchia accusa… Di solito arriva da giornalisti che quando scrivono le interviste cambiano la domanda fatta per farla apparire più tosta". Poi aggiunge: "La tv è cambiata. È cambiato il mondo. Bisogna ripensare la tv generalista. Dovrebbe fare aggregazione, rappresentare l’identità di un Paese".

Parlando degli attacchi politici, il conduttore dice: "Il fatto di essere liberi lo si vede in quelle circostanze, perché non sei difeso da nessuno". Poi, riferendosi ai dirigenti Rai: "Quando la politica è aggressiva è difficile che qualcuno si schieri dalla tua parte, sarebbe ingenuo aspettarselo. C’è solitudine". A seguire un esempio: "L’intervista di Macron all’Eliseo. L’Italia era in crisi con la Francia, Di Maio era andato dai Gilet Gialli, la Rai era schierata. Pareva che avessi parlato con un nemico del popolo. Credo che quell’incontro mi sia costato la fine della permanenza su Rai 1". Infine: "Non ho più l’ansia del domani. C’è questa stagione, poi finisce il mio contratto, vedremo".