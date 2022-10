Striscia la Notizia, Vanessa Incontrada spaventa Meloni: "Perché è in pericolo"

Francesco Fredella 20 ottobre 2022 a

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani protagonisti indiscussi di Striscia la Notizia. I due conduttori, come accade ogni sera, aprono il programma con la loro consueta ironia. E nel Tg satirico di Antonio Ricci spuntano tanti, ma tanti, riferimenti alla politica, visto che è in corso di definizione il nuovo Governo. "La creazione del nuovo Governo è ancora in pericolo", raccontano.

L'ex conduttrice di Zelig manda messaggi chiarissimi senza mai cadere nella volgarità. La Incontrada è sempre molto elegante nel suo modo di raccontare le notizie con quel pizzico di ironia che è sempre al centro della narrazione. Per la coppia Icontrada-Siani è sicuramente un bel momento professionale. Ma pare che adesso arriverà Sergio Friscia, che ha esordito alla conduzione di Striscia qualche tempo fa.

Sarà dietro la scrivania di Striscia la notizia insieme alla sua celebre spalla, Roberto Lipari. “Ringraziamo Sergio Friscia che presto tornerà a condurre qui al nostro posto”, dicono i conduttori. Dal 24 ottobre ci sarà un cambio a Striscia la Notizia. E poi, a breve, arriveranno i due conduttori per antonomasia: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, veterani del programma che traghetteranno nelle puntate invernali. Una coppia affiatatissima e che il pubblico ama. Le loro gag sono diventate virali.