Domenica In, Mara Venier quasi nuda in diretta

"Stavo per rimanere nuda": Mara Venier, regina indiscussa della domenica in tv, deve fare i conti con un altro fuoriprogramma. Esilarante. Tutto questo durante Domenica In, dove corre il rischi di rimanere senza vestiti. Ma cosa è accaduto? Mara intervista Cristiano Malgioglio, la chiacchierata con il giudice di Tale e Quale Show prosegue al meglio fino a quando vede - dietro le telecamere - uno strano movimento degli autori. La conduttrice lancia una clip e al ritorno è senza giacca e con la casacca alzata mentre due assistenti la aiutano a sistemarsi insieme a Malgioglio. “C’era il filo del microfono che alzava tutto e stavo rimanendo nuda, non so cosa sia successo!”, dice Mara per giustificarsi con il pubblico.

Un momento divertente, virale. Nel corso di una puntata molto, ma molto, movimentata. Avviene anche uno scontro tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano, e la conduttrice resta senza parole. Si parla, durante la puntata, sia di Tale quale show, sia di Ballando con le stelle.

In questi ultimi anni, Domenica In - programma cucito addosso alla Venier - sta conquistando il pubblico. Ascolti record. Ospiti di grande caratura. Mara, che si è ritrovata nel 2020 a tenere compagnia agli italiani in pieno lockdown (e non era affatto facile) è una grande fuoriclasse della tv. Una donna che ama il suo lavoro ed il pubblico l'ha capito da subito.