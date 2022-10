Tg1, il nuovo direttore: cambia tutto in 24 ore? "Ecco il nome"

24 ottobre 2022 a

Gennaro Sangiuliano lascia vuota la poltrona del Tg2. L'ex direttore del tiggì della seconda rete Rai è ora ministro alla Cultura, per questo è apertissima la corsa per prendere il suo posto. Tra i nomi sul tavolo di Viale Mazzini, Nicola Rao e Paolo Petrecca, entrambi in quota Fratelli d'Italia. Dal testa a testa - scrive Giuseppe Candela su Dagospia - sembra avere la meglio, almeno al momento, Petrecca.

Quest'ultimo libererebbe a sua volta la poltrona di RaiNews, forse per Giuseppe Carboni (in quota 5 Stelle). Nulla però di ufficiale. Se Carlo Fuortes, amministratore delegato Rai, dovesse approfittare del momento per risolvere la questione tg, allora non mancheranno sorprese. "A quel punto - prosegue Candela - il Tg1 andrebbe a Fratelli d'Italia, in pole position Nicola Rao, attuale vice di Monica Maggioni. Con le quotazioni in crescita di Antonio Preziosi".

Il Tg2 invece potrebbe passare alla Lega con Angela Mariella mentre per il Tg3 si pensa a un nome condiviso da Partito democratico e M5s. Un vero e proprio ribaltone, quello cje porta Rao ad essere tra gli indiziati del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini, visto che fino a ieri i nomi che circolavano erano altri. Per il Tg1 si pensava alla Mariella, attualmente a capo di Isoradio, Luciano Ghelfi, storico quirinalista e il volto tv Francesco Giorgino.