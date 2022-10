PiazzaPulita, vendetta contro Formigli: Rai, ecco chi lo sfida il giovedì

26 ottobre 2022 a

Doccia fredda per Corrado Formigli. Dopo aver ammesso che "nel 2006 prese il mio posto su La7", Ilaria D'Amico sfida il conduttore di PiazzaPulita. Proprio così, la conduttrice tornerà su Rai 2 con Che c’è di nuovo. E lo farà nella prima serata di giovedì, a partire dal 27 ottobre. Ma di cosa si tratta? Nel programma verranno proposti monologhi brevi, interviste e reportage e ci sarà una giuria, composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi.

"Ci sono tre filoni nel programma - spiega la D'Amico stando a quanto riportato dal Mattino - uno sono i reportage e le inchieste, con un taglio un po' inedito che possa far discutere sulla notizia meno approfondita o possa tirare fuori le emozioni". Ma non è tutto, perché poi ci sono le interviste one to one, per approfondire con i protagonisti della settimana, non necessariamente politici, i temi principali. L'ultimo filone è quello dei cosiddetti Ted, i comizi dal palco: "Ci saranno le testimonianze di persone note o non note, che conoscono o hanno un'esperienza diretta con l'argomento in discussione".

Quella della D'Amico sarà una vera e propria impresa. Quel giorno infatti il competitor sarà Formigli, che in fatto di ascolti non può di certo lamentarsi. Eppure niente paura, "non sono preoccupata degli ascolti - ammette - ma di fare un bella trasmissione. È difficile che un programma d'informazione faccia subito alti risultati". Non resta che attendere.