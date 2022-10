Striscia la Notizia, la scoperta su Bianca Berlinguer: "Sbotta? Nel 2021..."

27 ottobre 2022 a

Striscia la Notizia contro Bianca Berlinguer. Il tg satirico di Canale 5 prende di mira la conduttrice di CartaBianca che martedì scorso si è sfogata perché un programma prima di lei ha "sforato il tempo". "Abbiamo ancora venti minuti, anzi di più perché recupereremo quelli che ci hanno tolto facendoci partire in ritardo, cercando di rubarne meno al telegiornale di quanti ne sono stati presi a noi", aveva detto intorno alle 23.40.

E ancora, più diretta: "Lo sforamento è una cosa fastidiosa, chiedo scusa perché anche io ogni tanto lo esercito nei confronti del tg". A chi fosse rivolto il rimprovero non è dato sapersi, ma con ogni probabilità i sospetti ricadono su Marco Damilano. Il cavallo e la torre è infatti andato più in là con le tempistiche. Eppure - fa notare il tg satirico di Antonio Ricci - "anche la Berlinguer ha le sue colpe".

Più nel dettaglio Striscia ricorda quando è stato proprio CartaBianca a essere preso di mira per i suoi ritardi. Il caso è quello del 2021, quando a causa della diretta in Senato per il Recovery Plan durante l’emergenza Covid, Cartabianca era iniziato con venti minuti di ritardo facendo slittare a sua volta l’inizio di Linea Notte. Il conduttore, Maurizio Mannoni non aveva preso bene questi minuti rubati al suo programma.