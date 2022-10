Mezz'Ora in più, Fini tifa Boldrini: "Io la Meloni la chiamo così"

30 ottobre 2022 a

Gianfranco Fini torna in tv dopo dieci anni. Nel salotto della Annunziata a In Mezz'Ora in più parla del suo passato: la scolta di Fiuggi, lo strappo nel Pdl e lo scioglimento di Alleanza Nazionale, ma affronta anche il presente esprimendo un giudizio sulla Meloni a palazzo Chigi. Ma nella sua lunga intervista, Fini ha anche avuto tempo di dire la sua sulla lingua italiana intervenendo a gamba tesa sulla polemica innescata dalla Boldrini che ha criticato Giorgia Meloni perché si farà chiamare "il" presidente e non "la" presidente.

Fini su questo punto è andato in direzione contraria rispetto a quella della Meloni e a Lucia Annunziata in diretta ha confidato: "Meloni... mi viene piu spontaneo dire la presidente, ma capisco chi dice il presidente…".

Parole chiare che smarcano Gianfry da palazzo Chigi. Di certo è liberissimo di usare l’espressione che preferisce ma è strano che un uomo di destra come lui sposi le battaglie sterili delle Boldrini. Poi lo stesso Fini ha parlato della Meloni respingendo le vergognose accuse di un ritorno al fascismo arrivate da sinistra: "La sinistra italiana non può accendere l’interruttore dell’antifascismo solo quando, in modo strumentale, ravvisa un pericolo per la democrazia. Le accuse mosse a Meloni sono risibili".