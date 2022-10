Verissimo, Silvia Toffanin in lacrime: "Mi sto trattenendo..."

30 ottobre 2022 a

a

a

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 c'è stata oggi Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi. La conduttrice, quindi, ne ha approfittato per ricordare, insieme alla sua ospite, l’amato conduttore. Tra i vari ricordi la Toffanin ha preparato un omaggio molto speciale che ha raccolto tutte le parti più importanti della carriera di Frizzi. Alla fine sul led è apparsa la scritta: “Ciao Fabrizio, ci manchi”.

Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo: la frase che la fa crollare

A quel punto la Toffanin ha trattenuto le lacrime a fatica, così come ha fatto Carlotta. “Non devi piangere perché sennò…”, ha detto la Mantovan con la voce rotta dall’emozione. “No infatti mi sto trattenendo”, ha rivelato la presentatrice. Non è la prima volta che la conduttrice si commuove nel corso di un’intervista tanto intensa. Oggi però la Toffanin ha fatto una promessa a Carlotta Mantovan: che non l’avrebbe fatta piangere.

"Silvia Toffanin dietro la decisione di Ilary Blasi": una bomba di gossip

E così, per farla sorridere, Silvia ha regalato alla sua ospite due sorprese. La prima è stata da parte di Carlo Conti che, insieme ad Antonella Clerici, è stato sempre accanto a Carlotta. La seconda invece è arrivata dalla coppia di migliori amici di Fabrizio Frizzi e la Mantovan, non appartenenti al mondo dello spettacolo. Carlotta ha spiegato che non sono mancati i momenti difficili e che a farla stare meglio è sempre stata sua figlia Stella: "Io cerco di non mollare mai. Cerco di vivere la vita appieno, di fare le cose che mi piacciono, di guardare avanti".