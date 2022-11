Omnibus, "grazie professoressa": così Morelli zittisce la Mastrobuoni

03 novembre 2022 a

Alessandro Morelli, giornalista e senatore leghista, ora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e Tonia Mastrobuoni, giornalista di Repubblica corrispondente da Berlino, si sono resi protagonisti di un simpatico alterco. Ospiti a Omnibus nella puntata di giovedì 3 novembre, mentre si discuteva delle responsabilità dell'Europa rispetto alla crisi energetica, e in particolare della decisione della Germania di bloccare il tetto al prezzo del gas, tra i due è scoppiato un confronto animato e, al tempo stesso, divertente.

"Innanzitutto ringrazio la professoressa che ci ha voluto dare una lezione" ha esordito Morelli, dopo aver ascoltato il discorso della Mastrobuoni relativo alla situazione in Germania. Ma ecco che subito viene interrotto dalla conduttrice Gaia Tortora, la quale fa una precisazione sul ruolo della Mastrobuoni: "Non è una professoressa - dice - è una collega giornalista". Allora Morelli si corregge e si scusa: "Avevo capito che mi voleva dare una lezione, quindi avevo capito male io, mi perdoni collega giornalista". Evidentemente, però, il tono con cui ha proferito le ultime parole non deve essere piaciuto alla Mastrobuoni e deve esserle sembrato piuttosto ironico, perché la giornalista, visibilmente stizzita, gli ha tuonato: "Molto divertente". Allora interviene nuovamente Tortora che precisa che Mastrobuoni "è una inviata di Repubblica in Germania, e quindi" - aggiunge - "conosce molto bene il... ". Ma subito le fa eco Morelli che apostrofa: "Il?" "Il Paese, la Germania", risponde la conduttrice. "Certo", risponde Morelli, che prende poi parola cambiando argomento.