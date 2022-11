Verissimo, Toffanin in lacrime per Nadia Toffa: "Le volevo bene"

Francesco Fredella 07 novembre 2022 a

Resterà una delle puntate più belle di Verissimo. Una di quelle in cui le emozioni si rincorrono, alla velocità della luce. Soprattutto perché in studio si è parlato dell'amatissima Nadia Toffa, scomparsa qualche anno fa - ad appena 40 anni - a causa di un tumore. Adesso sua madre la ricorda della Toffanin. Margherita Rebuffoni apre il suo cuore. “Come va? Si va avanti, il dolore è straziante - racconta -. Poi ho tre nipoti, due figlie, un marito. Ci vogliamo bene e ci si aiuta”. La conduttrice, in lacrime, ricorda l'amicizia che la legava alla Toffa: “Volevo tanto bene a sua figlia, era una ragazza speciale. L'ho avuta qui nei suoi momenti più difficili. Le ho preparato un tributo perché Nadia merita di essere ricordata e noi le vogliamo bene”.

A quel punto va in onda una clip dedicata a Nadia, una vera guerriera sempre dalla parte dei più deboli. La Rebuffoni racconta che sua figlia è stata operata cinque volte: “Questa cosa è stata devastante, lei sapeva tutto, fin da Trieste. Figurati, lei sapeva informarsi, ha subito capito tutto”. La Toffa ha lavorato fino all'ultimo giorno, senza mollare mai. “Lei voleva vivere, era un uragano, non era mai ferma se non quando aveva qualche dolore”, aggiunge la mamma.

Silvia Toffanin, poi, parla della metafonia: “So che lei ha avuto anche un’esperienza particolare con quella che viene chiamata metafonia, cioè delle registrazioni tramite strumenti particolari che, per chi ci crede, si suppone che siano messaggi che arrivano dall’aldilà”. E Margherita spiega: “Dopo un anno che è morta, mi hanno detto che c’era un messaggio di Nadia per me. Mi sono emozionata e ho sentito la sua voce. Forse non è la sua, nessuno lo può sapere, forse sono le nostre emozioni. Però Paolo Presi, che è uno scienziato, ha scritto che quella è la sua voce autentica. Io ci credo". La voce dice: “Sono qui, Nadia Toffa, sto bene”.