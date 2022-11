Belve, "ecco la cagac***": Maria De Filippi accoglie così la Celentano

Francesco Fredella 10 novembre 2022 a

Temuta, amata. Indispensabile ad Amici. Si tratta di Alessandra Celentano, un must nel programma di Maria De Filippi. Adesso, si racconta in una lunga intervista a Belve, dove svela tutto quello che non è mai stato detto prima nel salotto della giornalista Francesca Fagnani. “Lei è l’incubo delle cicciottelle”, dice subito la conduttrice riferendosi al rapporto che la Celentano ha con gli allievi e le allieve che hanno qualche chilo in più.

“Non sono una falsa buonista, sono dura e diretta”, dice Alessandra. “Si può essere sinceri senza essere mortificanti”, replica la giornalista. “Parola sbagliata, io dico come stanno le cose: vuoi fare questo lavoro e fai così, altrimenti fai la cuoca che puoi essere grassa o magra”, controbatte la Celentano. Ed inizia così, minuto dopo minuto, il tira e molla. La giornalista, nel corso di Belve, rispolvera uno scontro che la Celentano ebbe ad Amici con Maria De Filippi, che le disse: “Sei stron*a ma spiritosa. In percentuale come si definirebbe?”.

A questo punto, senza troppi giri di parole, la Celentano dice tutta la sua verità: “Io direi che sono 50% e 50%, poi Maria dice sempre, rivolgendosi a me, che “è arrivata la cagaca**o. Un mio difetto vero? Sono un po’ prepotente, lo ammetto". Chissà cosa penseranno di lei gli allievi. La De Filippi, che si è sempre schierata dalla parte dei più deboli e dei ragazzi, una volta le disse di “non sapersi rapportare con un ragazzo” e che “l’avrebbe cacciata” se non le “avesse voluto così bene". Si tratta di un momento indimenticabile, che il pubblico continua a ricordare. “Ci rimasi male, non ci parlammo per un po’ in quel periodo. Poi ci siamo chiarite. Chi ha chiesto scusa? Ci siamo chiarite. Se ho chiesto scusa a qualche ragazzo? Ma figuriamoci”, svela la Celentano a Belve.

Intanto, sui social circola un video inedito, molto datato, in cui la Celentano sembra avere qualche evidente difetto. “Lei parla spesso di difetti estetici. Però su You Tube circola un suo video del 1981. Era una ragazzina giovanissima intervistata con il tutù azzurro. Però come diceva lei, guardandola con il suo sguardo aveva un difetto vistoso, importante ai denti. Addirittura le mancavano alcuni mi sembra. Mi piacerebbe sapere cosa direbbe lei ad un’allieva con quel tipo di problema se si presentasse davanti a lei", domanda la giornalista. E, con un pizzico di imbarazzo, la Celentano risponde così: “Sì, certo che ho presente quel video. Ero sdentata pure. Ero orrenda, bocciata. Io ero un disastro. Guardi che ho portato l’apparecchio fisso nell’età più difficile dai 13 ai 15 anni. Anche se ero molto della serie ‘chi se ne frega’. Avevo un canino sopra la gengiva e due denti storti. Quindi mi hanno dovuto togliere due denti, aprire, tirare giù e fare un bel lavoro.