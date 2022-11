Mara Venier sbotta contro Cruciani dopo il bacio: "Po**o, maiale"

12 novembre 2022 a

Siparietto al Maurizio Costanzo Show. Su Canale 5, nella puntata in onda venerdì 11 novembre, nel botta e risposta tra Filippo Bisciglia e Mara Venier si è intromesso Giuseppe Cruciani, regalando al pubblico attimi esilaranti. Tutto è iniziato quando Bisciglia ha fatto una confessione: "Maurizio, io mi sono baciato in bocca con Mara Venier", "Tu? Ma che stai a dì?", ha subito replicato la conduttrice di Domenica In.

Ma Bisciglia ha precisato: "Te lo giuro. Vuoi che te lo racconto?". "Certo - ha detto la Venier scherzando - ero embriaca, perché non me lo ricordo. E comunque non hai lasciato il segno". "Ma ero piccolo – ha sottolineato Filippo -, eravamo in piazza Campo dei Fiori, io ero con un gruppo di amici, tu eri bellissima. Parliamo di circa 24, 25 anni fa. Ero un ragazzino. Ti dissi: 'Mara, sei bellissima'. E tu: 'Bello della Zia'. Poi ti ho chiesto se ti potevo dare un bacio, tu mi hai preso e mi hai dato un bacetto in bocca".

"Con la lingua?", ha subito chiesto la Venier mentre Bisciglia negava. A dire la sua però ci ha pensato Cruciani: "Se non c’è la lingua non è un vero bacio, non vale". Un'uscita che ha fatto sbottare la conduttrice di Rai1: "Ma ad un bambino do un bacio con la lingua? Ma tu Cruciani sei un po**o, maiale proprio di quelli terribili". "Macché bambino, aveva vent’anni", si è giustificato Cruciani scatenando le risate in studio.