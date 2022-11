Bianca Berlinguer contro Corona: "L'infame che ha fatto?", la video-rissa

17 novembre 2022 a

"Ho chiesto CartaBianca per voi, per i temi da discutere e per gli ospiti, perché dicano tutto quello che vogliono. Il guaio è che me l'hanno data". Bianca Berlinguer presentava così, ormai diversi anni fa, il suo talk del martedì sera su Rai3 e Striscia la notizia, dedicando la perfida rubrica "Fatti e rifatti" all'ex direttore del Tg3 infierisce proponendo una celebre citazione di Totò: "E ci si pulisca il c***o!".

"Meno male che ha trovato la spalla giusta, lo scalatore Mauro Corona, un uomo che ogni donna vorrebbe avere al suo fiasco. Pardon, fianco", fa ironie il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, che rovistando negli archivi degli ultimi anni ritrova un gustoso botta e risposta tra la Berlinguer e Corona durante un dibattito in pubblico, con riferimento polemico al famoso "gallina!" che Mauro urlà in faccia a Bianchina e che provocò la sua esclusione dalla Rai per un anno intero.





"Corona regge l'alcol, ma non sempre la Berlinguer", chiosa Striscia. Ricordando quel diverbio in diretta, la Berlinguer spiegava: "E' stato un cafone buzzurro maleducato come solo lui riesce a essere quando vuole, parliamoci chiaro. Insopportabile, con lui sento un istinto materno più che per mia figlia, mi ha tirato fuori una pazienza che non immaginavo di avere". Corona ascolta, bicchiere di prosecco in mano, visibilmente sulle spine.

"E l'infame che ha fatto? - attacca ancora la Berlinguer - Dopo tre puntate è andato subito da Del Debbio e si è fatto contrattualizzare...". Corona si alza in piedi: "Scusa Bianchina, ma se la moglie non te la dà più cosa fai? Vai con un'altra no?". In fondo, l'amore televisivo non è bello se non è litigarello.