Verissimo, la menzogna e Silvia Toffanin muta: scena raggelante su Canale 5

Soleil Sorge mente su Luca Onestini. Il commento, che nasconde la piccola bugia, arriva a Verissimo nella puntata in onda sabato 19 novembre. Qui su Canale 5 l’influencer ha presentato a Silvia Toffanin "Il manuale della St**za", libro da lei stessa scritto e ricco di aneddoti personali. Spazio - come volevasi dimostrare - anche ai rapporti con Alex Belli e Delia Duran, coppia con ha formato una sorta di "triangolo" all Grande Fratello Vip 6.

Da qui la svista su Onestini. L’ex tronista, infatti, la scelse a Uomini e Donne, la storia durò giusto qualche mese. Luca poi partecipò al GF Vip 2, per poi tornare nel programma di Alfonso Signorini quest'anno. Qui di recente Onestini ha rilasciato dichiarazioni non tenere sull’ex. la quale ha prontamente replicato: "Questo definisce lui, da parte mia sentiranno sempre parole galanti ed educate nei loro confronti".

E ancora: "Posso avere un parere personale soggettivo basso di una persona, ma non ho il bisogno di comunicarlo ogni volta per svilire quella persona. Se dicono qualcosa di negativo su di me, credo che definisca più la loro persona che la mia". Peccato però che la Sorge lo scorso anno si pronunciò così sul ragazzo: "Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Sono sincera ormai ho pochi ricordi, quasi non lo ricordo più. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati. No, non abbiamo riallacciato mai i rapporti. Però davvero non ho rancori nei suoi confronti, anche perché è passato così tanto tempo. E quello che c’è stato non mi influenzerà nei giudizi con Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show".