Domenica In, la frase sbagliata: Matano massacrato, rissa dalla Venier

Attimi di tensione a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Nella puntata di domenica 20 novembre, infatti, si parla come sempre anche di Ballando con le Stelle, in onda la sera precedente. E in studio da Zia Mara ecco accendersi lo scontro tra Guillermo Mariotto e Alberto Matano.

Il primo, presente in studio, è stato attaccato dal secondo, intervenuto in collegamento telefonico. Nel dettaglio l'ex mezzobusto del Tg1 ha sostenuto che l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli da Ballando sia dovuta principalmente al trattamento ostile che la giuria gli avrebbe riservato. Tesi che fa schizzare Mariotto, che stronca Matano.

Un po’ responsabilità ce l’ha la giuria che è stata molto severa, troppo, nel corso delle settimane. E prima il rapporto con la ballerina, e poi fa solo ginnastica... C’è stata una campagna della giuria che non mi è piaciuta", ha detto l'ex Tg1. E Mariotto, a stretto giro: "Non potevi darlo a Lorenzo il tesoretto al posto che ad Alessandro Egger, visto che parli della giuria?. Sì, dai, la giuria e la giuria... Gli davi 50 punti e via, abbi pazienza. Tutti buoni e poi da dietro te la fanno". Insomma, subito piccatissimo. Matano ha provato a replicare: "Comodo scaricare sul tesoretto". E lo scontro continua...