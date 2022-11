L'Aria che tira, colpo basso contro Bagnai: "Non la riconosco più"

22 novembre 2022 a

"Lei non è più lo stesso Alberto Bagnai, anche lei è cambiato, quando entrano in politica cambiano tutti, non riesco a capire perché": l'imprenditore Tony Costalunga, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, si è scagliato contro il deputato della Lega, ospite pure lui della trasmissione. Il leghista, allora, si è affrettato a rispondere: "Forse lei mi ricorda quando avevo un altro ruolo, all'epoca insegnavo all'università, partecipavo a un dibattito che ho animato e in cui ho portato avanti delle tesi che restano tuttora valide, perché vediamo per esempio che la costruzione europea oggi è soggetta a critiche ben più autorevoli delle mie".

Bagnai ha spiegato poi che oggi il suo ruolo è un altro: "Qui invece rappresento un partito e una maggioranza di governo, non capisco il senso della sua osservazione. Cioè lei preferisce persone che non riconoscano le circostanze e non si sappiano adattare a esse? In che cosa la aiuterebbe essere rappresentato da una persona che fa il matto e magari finisce al Gruppo misto?", ha chiesto all'imprenditore. Che prontamente ha replicato: "Nessun Gruppo misto, nel momento in cui uno decide di non restare più nel suo partito va fuori, non nel Gruppo misto".

"Ma io nel mio partito ci sto molto bene - ha controbattuto il leghista - e sono sicuro che riusciremo a imprimere un cambiamento perché abbiamo una buona squadra di governo". "Non c'è più tempo Bagnai", l'ha interrotto nuovamente l'imprenditore. A cui infine il deputato ha risposto: "Dal mio punto di vista sono circa 30 anni che non c'è più tempo, siamo ancora qui".