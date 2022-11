Fuori dal Coro, "come conquisteremo l'Italia": il piano segreto degli arabi

23 novembre 2022 a

"Siamo nelle mani degli arabi", si sostiene in un servizio di Andrea Ruberto mandato in onda da Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, nella puntata del 22 novembre. Che rivela anche il piano segreto per costruire moschee in Italia. "La conquista di Roma, dell'Italia e dell'Europa significa che l'islam farà ritorno nel continente", diceva Yusuf al-Qaradawi, noto predicatore islamico scomparso di recente considerato ideologo dei fratelli musulmani, l'ala più estremista dell'islam, come ricorda Ruberto. "Prevedo che l'islam tornerà in Europa senza ricorrere alla spada, succederà grazie alla predicazione religiosa", aggiungeva Al Qaradawi.

"Un piano, quello dell'espansione dell'islam in italia che in questi anni si è realizzato grazie soprattutto a Qatar Charity", si spiega bene nel servizio. Qatar Charity, "è una ong con sede a Doha che ha finanziato nel nostro Paese 45 progetti di moscheee e centri islamici per un totale di oltre 22 milioni di euro". Moschee dove, come si mostra nel servizio, i fedeli sostengono tesi e pronunciano frasi agghiccianti, come 'se tua madre esce senza velo tu hai il dovere di menare perché lo ha detto Dio di menare. E se lei non lo fa lo stesso, non si può, tu devi ammazzare".