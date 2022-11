Striscia la Notizia, Calenda dalla Meloni? "Se fosse onesto..": la stoccata

24 novembre 2022 a

A Striscia la Notizia, su Canale 5, non può mancare il commento ironico ad alcune delle notizie o delle polemiche più rilevanti del giorno. Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno aperto la puntata di giovedì 24 novembre con le parole del ministro Giuseppe Valditara, che vorrebbe togliere il reddito di cittadinanza a tutte le persone che non hanno completato l’obbligo scolastico.

“Secondo il ministro - ha dichiarato Lipari - chi non ha completato l’obbligo scolastico non può percepire il reddito di cittadinanza. Però il paradosso è che lo stipendio da parlamentare può percepirlo chiunque: la scorsa legislatura dodici parlamentari non erano diplomati”. “Ma questo perché - è intervenuto Friscia - il reddito di cittadinanza è di chi non può lavorare, mentre il parlamentare è per chi non ha voglia di lavorare”. “Giusto, non ci avevo pensato”, ha commentato Lipari. Poi una battuta su Carlo Calenda, che ha teso la mano al governo ed è stato invitato a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni.

“Calenda ha detto che l’opposizione a questo governo non si fa andando sempre in piazza (stoccata al Pd, ndr)”, ha riportato Friscia. “Se voleva essere onesto - ha ribattuto Lipari - doveva fermarsi all’opposizione non si fa”. Infine sulla guerra in Ucraina: è diventato virale il video dei soldati ucraini che usano una granata per cucinare una cotoletta. “Ha fatto scalpore - ha commentato Lipari - perché con questa guerra con le armi ci mangiano un sacco di persone”.