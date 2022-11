Dritto e Rovescio, Del Debbio fa a pezzi Formigli: clamoroso in prima serata

25 novembre 2022 a

Paolo Del Debbio supera ancora Corrado Formigli. Al conduttore di La7 non basta intervistare Aboubakar Soumahoro per alzare gli ascolti, Dritto e Rovescio è leader dei talk. Stando ai dati sugli ascolti del 24 novembre della prima serata, il match Brasile-Serbia dei Mondiali di Calcio ha fatto conquistare su Rai1 una media di 6.602.000 spettatori pari al 30 per cento di share. A seguire Il Circolo dei Mondiali con 1.795.000 persone davanti allo schermo per un 10 per cento di share.

Su Canale 5 Passaporto per la Libertà totalizza 2.009.000 (11.7). Su Rete4 ecco che Dritto e Rovescio raggiunge i 1.322.000 telespettatori guadagnando un 10.1. Del Debbio dunque si stacca da PiazzaPulita che registra 960.000 (7.5 per cento). Su Rai2 Che c’è di Nuovo con Ilaria D'Amico segnala un altro flop: 478.000 telespettatori e 3.3 per cento di share.

Su Rai3 Amore Criminale 1.130.000 (6.1). Su Italia 1 Ti Presento i Miei 1.061.000 (5.8). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 539.000 (3.4). Sul Nove Only Fun Comico Show 657.000 (3.8). Insomma, portare in studio il politico al centro della cronaca non ha funzionato: Formigli rimane un passo indietro in fatto di ascolti mentre Del Debbio conferma il suo primato.