Verissimo, Alexia si confessa: "Io e il nipote di Armani..."

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 c'era anche Alexia, considerata la regina della musica dance internazionale degli anni '90. Incalzata dalla conduttrice, la cantante ha parlato del primo incontro con l'amore della sua vita, Andrea Camerana, col quale poi si è sposata. Dalla relazione sono nate due bambine.

"Mi presentai a Sanremo nel 2002 con un look a mio avviso bellissimo. Dopo aver ricevuto l'invito per l'anno successivo mi chiesero se avevo voglia di vestire Armani e ovviamente accettai. Così alla cena di presentazione capitai accanto al nipote di Giorgio Armani - ha raccontato Alexia -. Era elegantissimo e con uno sguardo sincero. Come lo vidi scoccò subito la scintilla".

A pochi mesi di distanza da quel primo incontro, tra la cantante e il marito Andrea è nato l'amore. "Eravamo completamente persi l'uno dell'altra. Ci siamo sposati nel 2005 e abbiamo avuto due figlie - ha proseguito la cantante -. Oggi siamo felici ma sul nostro amore ci lavoriamo ogni giorno". Infine, parlando del suo ruolo di madre, ha confessato: "Sono una mamma tosta per le mie bambine. Ci tengo a crescerle forti e istruite".