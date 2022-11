Verissimo, Samantha De Grenet: "Mi chiudevo in bagno a piangere"

28 novembre 2022 a

a

a

"Mi chiudevo in bagno a piangere": Samantha De Grenet, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita. Un paio di anni fa, infatti, la conduttrice ha iniziato a fare i conti con un tumore al seno che l'ha colpita come un fulmine a ciel sereno. Lo aveva annunciato proprio a Verissimo. Oggi è ritornata nel salotto della Toffanin per raccontare la sua battaglia: "Quando si parla di tumore, si racconta quello che accade fisicamente mentre quello di cui si parla poco è tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vita cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace, non ti riconosci e non ti vuoi accettare".

Verissimo, la decisione di Mediaset: cambia tutto per Silvia Toffanin

La De Grenet ha detto di avere vissuto dei momenti terribili: "Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno, così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti, perché ti rendi conto di essere estremamente fortunata ad avere delle persone vicino a te che ti amano e ti aiutano a superare la malattia e tutti quei disagi che vengono dopo".

Cristina D'Avena dalla Toffanin, avete mai visto la sorellina Clarissa? Pubblico sconcertato | Foto

La showgirl ha rivelato di avere nascosto la gravità della situazione ai suoi genitori per non farli soffrire: "Per un genitore avere una figlia che ti dice 'sono malata, mi devo operare', non è una bella cosa. Volevo che sapessero cosa stava accadendo, perché non volevo che, dicendoglielo dopo, si sentissero esclusi. Ma gliel’ho detto in maniera molto leggera, come se fosse una sciocchezza. In realtà non è stata una passeggiata e in ogni caso non è stato un bel periodo nemmeno per loro". Adesso ha davanti a sé ancora due anni di terapia, ma dal punto di vista psicologico la situazione è migliorata parecchio.