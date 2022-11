Omnibus, esplode la rissa: Gaia Tortora costretta a intervenire

30 novembre 2022 a

Scontro in diretta da Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata del 29 novembre, tra Angelo Bonelli e il sindaco di Lacco Ameno, comune vicino a Casamicciola, a Ischia, dove si continua a scavare alla ricerca delle ultime persone che risultano disperse e dove si contano dieci morti. "Non condivido nulla di quello che diceva Bonelli", tuona il primo cittadino Giacomo Pascale. "Forse lui non sa quello che sta proponendo". Ma Bonelli si ribella e Pascale contrattacca: "L'ho ascoltata con francescana pazienza. Mi consenta un attimo. È il giorno del dolore. Noi dovremmo stare zitti invece stiamo parlando". "È imbarazzante, lei si auto assolve", accusa il leader dei Verdi.

Qui lo scontro ta Bonelli e il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale

Ma la lite tra Bonelli e Pascale prosegue. "È imbarazzante che lei mi interrompa mentre io l'ho ascoltata. Quindi lei o è in malafede o non conosce la norma", sbotta il sindaco di Lacco Ameno. Che poi interrogato sulle demolizioni delle case abusive dell'isola che non sono mai state fatte, dice: "Nel mio comune sono state fatte una demolizione e due autodemolizioni. Il sindaco funge da passacarte". E ancora: "Bonelli lei non sa nulla, di cosa parla?".