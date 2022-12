Qatar 2022, gaffe in Rai: cosa si sente in sottofondo di Olanda-Stati Uniti

03 dicembre 2022 a

Caos in Rai. Durante la diretta del match Olanda-Stati Uniti in occasione del primo ottavo di finale dei Mondiali Qatar 2022, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di sentire dei rumori fastidiosi. È accaduto nei primi cinque minuti della diretta, quando in sottofondo si sono sentite diverse musichette, precisamente delle suonerie per smartphone. Numerosissime, tanto che qualcuno ha ipotizzato c'è ci fosse una persona che stava scegliendo la nuova suoneria per il proprio cellulare. Un momento imbarazzante, che non è certo sfuggito all'attenzione del web.

Più nel dettaglio è accaduto alle 16 ora italiana quando l'incontro è iniziato ed è stato commentato da Luca De Capitani, la voce dell'Under 21, e Sebino Nela, ex difensore della Roma. All'inizio al pubblico sembra il trillo di un messaggio, poi invece partono una serie di suonerie, tutte diverse. Un susseguirsi che è andato in scena per ben cinque minuti.

L'ipotesi è che quello smartphone appartenesse a qualche vicino di telecronaca di De Capitani e Nela, o magari la suoneria arrivasse direttamente da bordo campo. Insomma, un vero e proprio scivolone per la Rai che già deve fare i conti con il fuoco amico. Prima quello di Paola Ferrari poi quello di Fabio Fazio.