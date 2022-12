Verissimo, torna Giulia De Lellis? "Si dice che la suocera...": caos dalla Toffanin

08 dicembre 2022 a

C’è una certa curiosità e attesa per la puntata di Verissimo di sabato 10 dicembre: nel salotto di Silvia Toffanin tornerà Giulia De Lellis per parlare della sua nuova vita. L’influencer è ormai sparita dalla televisione, avendo scelto di concentrare tutta la sua attività sui social e in rete. Quindi dall’ultima volta che è stata a Verissimo tante cose sono cambiate, sia a livello lavorativo che sentimentale.

La relazione con Carlo Beretta, rampollo d una delle più ricche famiglie italiane, sembra procedere a gonfie vele. Anche se recentemente Dagospia ha lanciato una bomba sui rapporti tra la De Lellis e la suocera, che inizialmente non avrebbe gradito il fatto che la compagna del figlio facesse parte del mondo dello spettacolo. “La mamma di Berretta - scriveva Dagospia - non è molto contenta che Giulia appartenga al mondo dello spettacolo. Per questo si dice che la famiglia stia aiutando l’influencer a ridisegnare la propria immagine social, anche all’estero”.

Chissà se anche questo tema verrà toccato nel corso dell’intervista con la Toffanin. Di certo le cose sono radicalmente cambiate rispetto al passato, quando la De Lellis era sempre al centro del gossip e riempiva anche i salotti televisivi: prima con Uomini e Donne, poi con le ospitate da Barbara d’Urso e la partecipazione al GF Vip. Senza dimenticare la tormentata relazione con Andrea Damante che è sfociata anche in un libro dall’eloquente titolo Le corna stanno bene su tutto.