Ballando, Paola Barale sbotta: "Fammi vedere", Roly Maden nel mirino

09 dicembre 2022

"Un Roly Maden che balla una cosa diversa, fammi vedere come la balli questa”: Paola Barale punzecchia il suo maestro nelle storie Instagram. La conduttrice, una delle concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, tornerà in prima serata su Rai 1 sabato 17 dicembre. In attesa della finale, la Barale ha mostrato le immagini della sala prove con il suo insegnante.

Nel video ironico pubblicato su Instagram, la conduttrice di Fossano ha deciso di mettere alla prova il suo partner con una musica da discoteca in sottofondo. A commento del filmato, Paola Barale ha scritto questa didascalia: “Quando cerchi di deviare il tuo maestro di ballo”. Mentre la presentatrice è sembrata a suo agio con una musica diversa, l’insegnante di Ballando invece è apparso un po’ impacciato. Pare comunque che tra una prova e l’altra la coppia trovi sempre il tempo di scherzare e di divertirsi, mentre sogna il ripescaggio. I due, infatti, sono stati eliminati nelle puntate precedenti del talent.

A sperare in un ritorno nel programma sono anche Lorenzo Biagiarelli, Giampiero Mughini, Marta Flavi e Dario Cassini. Al ripescaggio potrebbe esserci pure Luisella Costamagna, che si è ritirata dallo show per un infortunio. In attesa di scoprire se sarà ripescata, Paola Barale ha pubblicato su Instagram un video che riprende la luna piena, con lei che commenta: “È bellissima, pazzesca”.