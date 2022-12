Verissimo, il dolore di Alessandra Celentano: "Una lunghissima malattia"

Francesco Fredella 12 dicembre 2022 a

Una lunga malattia ha portato via, alcuni mesi fa, la madre di Alessandra Celentano. Una notizia che, fino ad oggi, non era trapelata dai giornali. “Percorso difficile e pesante”, racconta a Verissimo l'insegnante di Amici. “Ha avuto una lunghissima malattia”, racconta nel corso dell'intervista. La Celentano si lascia andare: il suo sembra uno sfogo, ha voglia di raccontare al pubblico qualcosa in più sulla sua vita privata. La morte di una madre è un dolore fortissimo, che non si metabolizza mai.

E poi parla della maternità mancata. “Mio marito ne ha sofferto moltissimo”, dice ancora. Alessandra parla di tutto, anche dell’ex marito con il quale oggi ha un ottimo rapporto. Non avrebbe mai immaginato di sposarsi (a 40 anni) e poi di separarsi. “Da un lato mi è dispiaciuto, dall’altro vuol dire che doveva andare così. Mio marito ne ha sofferto moltissimo, molto più di me”, racconta ancora.

Ma a Verissimo si parla anche del talent più famoso della tv, Amici: il programma di Maria De Filippi "sforna" talenti. La Celentano è una delle prof più temute dai ragazzi. In questi mesi non sono mancati attriti con Raimondo Todaro, ex ballerino di Milly Carlucci arrivato nella scuderia De Filippi. “Abbiamo pareri completamente diversi. Discutiamo, ci arrabbiamo parecchio, però al di fuori del lavoro abbiamo un ottimo rapporto. Riusciamo a scindere le due cose”, racconta ancora la Celentano. Adesso si va verso il serale. E il pubblico, che segue da anni con passione quel programma, vuole sapere cosa accadrà.