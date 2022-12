Iva Zanicchi, dopo Ballando... La bomba alla Vita in diretta

Francesco Fredella 14 dicembre 2022 a

Iva. Super Iva. Verrebbe da dire: la più amata dagli italiani. E non parliamo di tasse, ma di Iva Zanicchi che da alcuni mesi è una delle concorrenti di Ballando con le stelle (che si avvia alla finalissima il 23 dicembre). La cantante, una delle voci più bella della nostra musica, è praticamente ovunque: da Storie Italiane di Eleonora Daniele a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, passando da La vita in diretta di Alberto Matano a Domenica In di Mara Venier. E poi da Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, dove ha chiarito tutto quello che è accaduto con Selvaggia Lucarelli (tra loro, nel corso della puntata di Ballando con le stelle, ci sono stati malumori).

Ma la Zanicchi è molto presente anche a Mediaset, dove per anni è stata conduttrice: indimenticabile Ok! Il prezzo è giusto su Rete 4 e poi, ancora, l'Isola dei famosi o il GfVip come opinionista. Ora, dopo Ballando, viene scelta da Milly Carlucci come quarta giurata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, che inizierà dal prossimo mese di marzo.

Ma sembra che pure Alberto Matano voglia a tutti i costi la Zanicchi come opinionista d'onore al Teatro del Casinò di Sanremo, dove Matano traslocherà dal 6 al 10 febbraio in occasione del Festival. La Zanicchi conosce molto, ma molto bene, quel Festival. Infatti, l'ha vinto tre volte e ha partecipato di recente con grandi sorprese. Al suo fianco ci sarà Fausto, suo compagno da una vita.