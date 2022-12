Striscia, l'amico disintegra Soumahoro: "A volte andava nel ghetto e..."

14 dicembre 2022 a

Striscia la Notizia continua a occuparsi del caso di Aboubakar Soumahoro. Stavolta Pinuccio si è recato a parlare con Yacouba Saganogo, sindacalista connazionale di Soumahoro nonché una delle prime persone che l’attuale onorevole ha incontrato al suo arrivo in Italia. Alcune dichiarazioni dell’amico hanno aiutato a fare ulteriormente luce sul passato del deputato autosospesosi dal gruppo di Sinistra Italiana/Verdi.

“Era solo un’immagine - ha esordito Saganogo ai microfoni di Striscia la Notizia - usava la Lega Braccianti per fare una carriera, ma la lotta non si fa questo motivo. Lui doveva trovare un posto dove mettersi per fare i video, sceglieva chi mettere avanti o dietro. A volte andava nel ghetto e faceva promesse ad alcuni ragazzi che sapeva di non poter mantenere, dato che non poteva firmare permessi di soggiorno o fare altre cose, però le prometteva”. Insomma, anche dalle parole di chi lo ha conosciuto bene in tutti questi anni emerge un Soumahoro completamente diverso da quello che è stato raccontato prima delle elezioni.

“I ragazzi del ghetto lo vedevano come un idolo - ha aggiunto Saganogo - tutti gli credevano. Abu però non ha mai fatto il bracciante, non ha mai lavorato la terra. Siamo stati nel fango affianco ai ragazzi ma non abbiamo mai lavorato con loro, né io né Abu. Avrebbe dovuto portare in Parlamento la problematica dei migranti, non la sua immagine con gli stivali, questa è una cosa che mi ha deluso proprio. Gli stivali non li ha mai portati”.