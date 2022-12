Bruno Vespa reggi-ombrello, occhio alla sua faccia: follia-Fiorello in Rai

14 dicembre 2022 a

Gli ascolti e i commenti dei diretti interessati l'hanno acclarato: Fiorello può tutto. Anche chiamare Bruno Vespa ospite a Viva Rai 2, il programma dell'alba di Rai 2 che tante polemiche ha scatenato a viale Mazzini, piazzarlo in strada sotto la pioggia e fargli fare da reggi-ombrello, letteralmente, ai Jalisse.

Fiore e la sua banda sono già in pieno clima Festival di Sanremo. Anche per questo lo showman siciliano (che ha regalato momenti indimenticabili all'Ariston in coppia con l'amico di una vita Amadeus) ha deciso di invitare Alessandra Drusian e Fabio Ricci, la coppia più famosa della storia della musica festivaliera.

Nel 1997 vinsero a sorpresa con la hit Fiumi di parole. Dopodiché, per 26 anni hanno provato a tornare su quel palco ma sono sempre stati rimbalzati senza pietà dai vari direttori artistici che si sono susseguiti. Fiorello li spedisce nella glassa box, dove eseguono live la loro canzone simbolo.

Quindi vanno in strada e cantano Noi l’unica salvezza, il pezzo che avrebbero voluto portare a Sanremo tra qualche settimana ("Molto umile", ironizza Fiorello). Scende la pioggia ma a proteggere i due musicisti c'è Vespa: "Non li vedevo da 25 anni: io nel ’97 quando vinsero conducevo il Dopofestival. A condurre Sanremo c’era Mike Bongiorno". Finito l'amarcord, Bruno si è vestito da semplice inviato e ha retto l'ombrello, con faccia assai poco entusiasta, come ha sottolineato più di qualche telespettatore sui social.