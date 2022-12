Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio assente? Cosa è successo

15 dicembre 2022 a

a

a

Paolo Del Debbio salta Dritto e Rovescio. Il conduttore di Rete4 non ci sarà alla conduzione della puntata di giovedì 15 dicembre. Nulla di cui preoccuparsi. Il giornalista infatti sarebbe solo malato. Del Debbio - stando a fonti vicine a TvBlog - sarebbe stato colpito dall'influenza. A sostituirlo Marcello Vinonuovo. Il giornalista non è una novità in casa Medisaset. Più volte Vinonuovo è stato chiamato a sostituire del Debbio alla conduzione. In ogni caso non si esclude un intervento di Del Debbio a distanza, ossia in collegamento con lo studio.

Vinonuovo, originario di Palermo ma cresciuto a Caserta, ha 42 anni. Dopo aver lavorato per diverse radio e riviste locali ed essersi laureato in Filosofia all’Università Federico II di Napoli, ha esordito a Milano. Qui è diventato redattore del gruppo Rcs Media Group, per poi arrivare a Mediaset dove ha iniziato a lavorare come inviato per il tg di Studio Aperto e poi Tgcom24.

Durante la sua lunga carriera ha collaborato con programmi come Matrix e Quinta Colonna, altro programma condotto da Paolo Del Debbio. Insomma, Vinonuovo è tutt'altro che un principiante. E il pubblico ha sempre dimostrato di apprezzare la sua conduzione. Da qui la decisione del Biscione di chiamarlo al posto del collega.