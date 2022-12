Otto e mezzo, Bocchino: "Mi fa schifo 3 volte", sfogo dalla Gruber

15 dicembre 2022 a

a

a

Italo Bocchino non le manda a dire. Ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, parla dello scandalo QatarGate e fa senza risparmiare critiche alla sinistra. Di fatto tutta la sinistra è stata investita da questo uragano giudiziario che sta sconvolgendo l'europarlamento. Antonio Panzeri, uno dei principali accusati di corruzione nell'inchiesta dei magistrati belgi, di fatto è un ex parlamentare dem e di Articolo Uno.

"Con l'amante, te la mando". Bocchino accusa, Travaglio e Gruber impazziscono | Video

Ma anche gli altri arrestati, tra cui l'ex vicepresidente dell'Europarlamento, Eva Kaili, appartiene alla sinistra che sta a Strasburgo. E così Bocchino usa parole dure per parlare di questo scandalo che ha alzato il velo su quel falso moralismo che da decenni accompagna la sinistra, soprattutto quella di casa nostra: "Tutto questo mi fa schifo per tre volte. Mi schifo e basta. Mi fa schifo perché queste persone sono state trovate con pacchi di soldi a casa in un modo ignobile. Senza rispetto per i cittadini che combattono ogni giorno per arrivare a fine mese. Ma la cosa che mi fa più schifo è che la sinistra e questi rappresentanti della sinistra si sono venduti su una cosa che appartiene ai valori della sinistra, i diritti umani".

"Mi sono rotto le pa***". Scontro dalla Gruber, Bocchino zittisce Travaglio

Insomma Bocchino non usa giri di parole e condanna senza se e senza ma questo ennesimo scandalo che coinvolge i maestrini della sinistra.