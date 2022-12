Orsini minaccia Aldo Grasso: "Dove ti porto". L'ultimo delirio

22 dicembre 2022 a

Invece di sotterrarsi dalla vergogna dopo la figuraccia dalla Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, su William J. Broad tradotto con Google translate William J. Ampio, il sedicente "esperto" Alessandro Orsini fa un video sul suo canale Youtube di svariati minuti in cui attacca e minaccia Aldo Grasso che, sulle pagine de Il Corriere della Sera, aveva osato invitare il servizio pubblico televisivo a riflettere sulla presenza continuativa di Orsini nei salotti della Rai.

"Io sono un esperto in strategie di sovversione dell’ordine costituito. Io sono un esperto in movimenti ribellistici. Io sono un esperto in movimenti a carattere insurrezionale", tuona il professore. "Sono un esperto di movimenti rivoluzionari e sono anche un esperto di strategie della repressione. Sono un esperto in rivoluzioni e un esperto in repressioni. E so esattamente quali tasti premere. E so quali sono le reazioni ai tasti che premo", prosegue con tono ed espressione inquietanti.

Orsini e mister Ampio? "Siete dei polli, vi faccio girare": la sconcertante spiegazione

Quindi si fa minaccioso quando si rivolge direttamente al critico del Corriere: "Aldo Grasso, io ti faccio dire quello che io voglio dire. Aldo Grasso, io vi uso come cose: vi faccio andare nelle direzioni che reputo opportune, vi faccio parlare al posto mio e utilizzo la vostra forza contro voi stessi. Divertente, vero? Per me moltissimo. Mi aspetto altri articoli, Aldo Grasso, e ricorda: io rido perché tu stai combattendo nel mio campo. Capito? Ti ho portato nel mio campo, tu combatti nel mio campo". Qualcuno lo fermi.