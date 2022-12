Domenica In, lo sfogo della Venier: "Spero di esserci"

22 dicembre 2022 a

Mara Venier positiva al Covid: l'annuncio è arrivato in diretta su Rai 2, quando Fiorello ha letto un messaggio della conduttrice durante il suo programma mattutino, Viva Rai2. La presentatrice sembra avere una sintomatologia abbastanza importante ma sarebbe seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche. La Venier, in realtà, aveva già detto di stare poco bene nei giorni scorsi su Instagram.

"Mi ha beccata, raffreddore, mal di gola...", aveva detto Mara nelle sue storie. Viste le sue condizioni, adesso potrebbe essere a rischio la prossima puntata di Domenica In, che dovrebbe andare in onda la domenica di Natale, il 25 dicembre, su Rai 1. Anche per questo la notizia ha creato più di qualche apprensione. La conduttrice, stando a quanto riporta Leggo, avrebbe dovuto registrare domani in studio la puntata natalizia.

"Spero di riuscire ad esserci in qualche modo", ha detto all'Adnkronos la Venier, probabilmente alludendo a una sua possibile conduzione da remoto. C'è un po' più di ottimismo invece sulla puntata del primo gennaio che era già prevista in diretta. Per allora, infatti, si spera che la conduttrice si sia ripresa e negativizzata. Così da tornare in forma per uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della domenica.