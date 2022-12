Mattino 5, Francesco Vecchi: "Stop al servizio, siamo in fascia protetta". In onda...

Francesco Fredella 24 dicembre 2022 a

Cosa succede a Mattino 5? Nel corso dell'ultima puntata settimanale c'è solo Francesco Vecchi. Sembra che Federica Panicucci - impegnata anche con il concerto di Natale in Vaticano - tornerà in studio a partire da lunedì 9 gennaio. Vecchi, però, affronta nel corso del programma del problema cinghiali, molto sentito a Roma: i cinghiali, infatti, soprattutto nella zona nord della Capitale stanno rendendo la vita difficile a numerosi cittadini. Ma durante il programma, una volta finito l’RWM, il giornalista dice di essere costretto a tagliare il servizio perché in fascia protetta.

“Si sono corteggiati davanti a tutti in questo periodo natalizio, sempre a Roma... Abbiamo dovuto tagliare diciamo la seconda parte di questo contributo…”, dice Vecchi. E poi sulla censura dice: “Siamo stati eleganti”. Insomma, a quanto pare si tratta di una censura necessaria per il bene del programma che va in fascia protetta.

“Cinghiali confusi nelle strade romane…Ridiamo e scherziamo, ma questo è un pericolo per la città e per chi ci vive e va in giro…”, racconta ancora una volta il conduttore. A Roma la situazione è davvero unica: “E’ troppo pericoloso”. I cinghiali, infatti, sono per strada e girano molto spesso indisturbati tra i cassonetti. Una situazione che sta facendo aprire da settimane un dibattito troppo spinoso. “Non è una soluzione dare un fucile ad un cittadino…Poi ci sono troppi incidenti durante la caccia…E’ pericoloso…”, racconta Vecchi. In collegamento con Mattino 5 ci sono anche molti ospiti, irritati per la presenza dei cinghiali in giro per Roma.