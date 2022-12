Silvia Toffanin, l'indiscrezione impensabile: "Confermata, chi la elogia"

24 dicembre 2022 a

Confermato per il 2023 Verissimo. Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin è un vero e proprio successo. Merito per, Giancarlo De Andreis, della conduttrice. È il giornalista a esprimere la propria opinione sulla compagna di Pier Silvio Berlusconi nella sua rubrica dal titolo "La tv vista da internet", sul settimanale Di Più Tv: "Sui social la conduttrice riceve elogi per i suoi modi educati, mai sopra le righe, di approcciare gli ospiti e per l’eleganza".

Non a caso quest'anno Mediaset ha inaugurato il doppio appuntamento settimanale: sabato e domenica. "Con misura e garbo - prosegue De Andreis - la Toffanin si conferma sempre più conduttrice di successo. Il suo verissimo, sempre ricco di grandi ospiti, ottiene ottimi risultati d’ascolto". Al momento la conduttrice è in pausa: Verissimo infatti non va in onda con le nuove interviste.

Il sabato pomeriggio sta andando in onda Verissimo – Le storie, con le interviste più belle di quest’edizione. In ogni caso l’attesa non sarà affatto lunga. Verissimo, svelata la chiave del suo successo, tornerà in onda subito dopo l’Epifania con tanto di doppio appuntamento: il consueto orario delle 16:30 per il sabato e delle 16:00 per la domenica.