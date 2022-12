Verissimo, stop per Silvia Toffanin: palinsesto stravolto

16 dicembre 2022 a

Pausa natalizia per Silvia Toffanin. Verissimo si ferma per poche puntate. Come già anticipato, la trasmissione di Canale 5 andrà in onda il sabato, intorno alle ore 14:00 con Le storie con le interviste più belle condotte da settembre ad oggi. La domenica, invece, a sostituire Verissimo ci saranno alcuni film. Si inizia questa domenica, 18 dicembre, alle ore 16:00 subito dopo Amici di Maria De Filippi, con il film dal titolo Ti va di ballare? con Antonio Banderas. Al centro la vera storia di Pierre Dulaine.

In ogni caso la Toffanin non starà via a lungo. I telespettatori potranno rivedere Verssimo con nuove interviste già sabato 14 gennaio. Almeno stando alle prime indiscrezioni. Una cosa è certa: conferma il doppio appuntamento anche nel 2023. Una scelta, quella di Mediaset, vincente in fatto di ascolti. Al rientro dalle vacanze natalizie, poi, il sabato dovrebbe riprendere il consueto orario storico delle 16:00/16:30 visto che ci sarà la fine dei Mondiali di Calcio che hanno causato diversi cambiamenti nel palinsesto del Biscione ma anche della concorrenza.

La domenica, invece, continuerà ad andare in onda subito dopo Amici fino a marzo. Con l’inizio del Serale poi il talent non andrà più in onda la domenica e la Toffanin potrebbe avere un nuovo orario.