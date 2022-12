Orietta Berti, "il mio primo Natale senza di lui". Lacrime dalla Venier

26 dicembre 2022 a

"Il mio primo Natale senza di lui". Un velo di tristezza negli occhi di Orietta Berti. L'Usignolo di Cavriago, a 79 anni, sta vivendo una seconda (o forse addirittura terza) giovinezza dal punto di vista professionale. Corteggiatissima da tutte le reti, protagonista da opinionista sia a Mediaset, al Grande Fratello Vip fortemente voluta da Alfonso Signorini, sia in Rai a Che tempo che fa (una delle colonne del cast allestito da Fabio Fazio).

Ospite di Mara Venier a Domenica In, l'interprete di Fin che la barca va si è raccontata a cuore aperto, a partire dalla sua vita privata. L'amore per il marito Osvaldo e i figli Omar e Otis sono probabilmente gli unici "dettagli" di cui la Berti, sempre molto lontana dal gossip e dai pettegolezzi anche in età giovanile, ama parlare pubblicamente. Nel salotto natalizio di Zia Mara, però, ha voluto dedicare un ricordo anche al suo cagnolino amatissimo.

"A lavoro mi accompagna sempre mio figlio Omar; sono sempre stata seguita da Osvaldo e mi piace avere uno della famiglia vicino a me, per quello mi vedi sempre gioiosa e serena, perché ho sempre qualcuno della famiglia vicino a me che mi dice quello che va bene, quello che non va bene, che devo fare, che non devo fare", spiega Orietta alla Venier. "Per Natale - prosegue - non voglio chiedere di più perché ho tanto Mara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo; devo dire solo una cosa, questo è il primo Natale dopo nove anni e mezzo che mi manca il mio cane Otello, l’ho perso pochi giorni fa, tutti quelli che amano gli animali sanno che vuoto possono lasciare". E la commozione pervade lo studio.