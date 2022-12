Ballando, bomba-Costamagna: "I voti che mancavano...", ombre sul programma

26 dicembre 2022 a

Feste rovinate dalle polemiche. Luisella Costamagna vince a 54 anni Ballando con le stelle, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, e come premio raccoglie tempesta. In particolare, è stata la giurata Selvaggia Lucarelli a contestare, già dopo la prima esibizione nella finalissima di venerdì sera, sia il ripescaggio della giornalista, costretta a saltare quasi tutte le edizioni per un infortunio e poi ripescata ("Ha ballato tre notti in tutto, lo trovo ingiusto"), sia la bravura di La Rocca, "una macchina truccata" che, parole di Selvaggia, "farebbe vincere ogni ballerina". A queste parole si sono poi aggiunte le contestazioni sul voto del pubblico, che avrebbe visto vincere il secondo classificato Alessandro Egger.

La Costamagna, però, fa spallucce. L'obiettivo, spiega lei al Corriere della Sera, non era vincere ma "fare una bella prova in pista. E pensare al pubblico, la giuria è stata molto in sintonia benché in alcune circostanze ci abbia riservato gli ultimi posti. Ma ho sempre pensato che fossero giudizi legittimi". Legittimi come le polemiche: "Trovo possa essere legittimo anche rovinare la festa, io mi sono giocata tutta me stessa, sono scesa in pista lavorando al meglio delle mie possibilità, i giurati possono giudicarmi come meglio ritengono, quello della giuria un ambito da rispettare sempre e comunque. A Ballando la sfida era con me stessa in pista, e devo dire che il pubblico da casa ci ha sempre sostenuto compattamente".

Resta l'esperienza impegnativa di uno show difficile dal punto di vista fisico, tecnico, psicologico ed emotivo. "E' stato un rehab, un respiro nuovo. In cui mi sono messa in gioco con la stessa tigna, grinta, secchionaggine e volontà di fare al meglio". Anche divertimento, certo, ma forse ha prevalso tutto il resto. Compresa la coda velenosa, con il Codacons che vuole addirittura chiedere alla Rai l'accesso ai voti social della finale. "Come ogni anno i voti sono pubblici, e quest'anno è stata anche messa in campo una task force col compito di 'vigilare' che non ci fossero irregolarità, o 'fluttuazioni' sospette nei voti - taglia corto la vincitrice -. Questa edizione ha generato molte polemiche che poco hanno avuto a che vedere con i passi di danza, ma i crismi della competizione sono inevitabili in un programma di quattro ore che poi registra il 30% di audience. A quanto ho visto, i voti che ci sono mancati dai social sono stati compensati dalla giuria, che ci ha votato quasi compattamente".