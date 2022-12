Da noi... a ruota libera, sconcerto in Rai: che scritta appare sotto alla Fialdini

26 dicembre 2022 a

La televisione non si è fermata neppure a Natale. Certo, i programmi erano registrati - così come "svelato" da un paio di gaffe per esempio a Domenica In, il programma condotto su Rai 1 da Mara Venier -, ma hanno ugualmente tenuto compagnia agli italiani nel giorno di festa.

E dopo Domenica In, sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, ecco andare in onda Da noi... a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. E nel corso della puntata, c'è anche un'intervista a Don Pozza, un colloquio in cui si riflette sul Natale, sul messaggio del 25 dicembre e su come la festa sia cambiata, si sia trasformata negli anni.

Ma di quell'intervista ha iniziato a rimbarlzare online una curiosità piuttosto divertente, rilanciata sul suo account Twitter da Domenico Naso, il post che potete vedere qui in calce. Si tratta di un frame della trasmissione, un primissimo piano della Fialdini. Ma a stupire è il sottopancia che campeggia in sovrimpressione, in cui viene ripresa una frase di Don Pozza. Frase che recita: "Chi dorme non piglia Cristo". E Domenico Naso, giustamente, si interroga: "In che senso, scusa?". Già, chissà che cosa intende Don Pozza...