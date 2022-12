"Nei corridoi di Ballando...". La bomba: clima infernale dietro le quinte

29 dicembre 2022 a

a

a

Più che per qualche hater, Selvaggia Lucarelli ha rischiato per la propria incolumità soprattutto nei corridoi di Ballando con le stelle. E' una battuta, quella della stessa Lucarelli nell'intervista al Corriere della Sera, ma sicuramente rivelatrice: mai come in questa edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, dietro le quinte e in studio si è respirato un clima assai poco amichevole, sempre nervoso, quasi tossico.

"Ti rispondo seccamente no". Ballando, lo sfogo duro della Costamagna

"A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti - premette Selvaggia -. Quest'anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo (il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, concorrente eliminato alla quinta puntata, ndr) Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico".

Costamagna, parole pesantissime sulla Rai: "È stato ingeneroso", è bufera

Anche i rapporti con la conduttrice non sono stati ideali: "Dopo un po' che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore". Anche per colpa della trasmissione, si è attirata un altissimo numero di critiche sui sociale, spesso sfociate negli insulti degli hater: "Ai miei livelli ormai c'è un forte margine di accettazione. Il singolo individuo insultante per me ormai non merita più un'attenzione particolare, mi preoccupa di più l'odio organizzato, alimentato da capipopolo squilibrati, come le chat dei no vax". "Alla presentazione del libro a Roma lo scorso anno - ricorda - avevo la polizia a vigilare per le minacce dei no vax. Sotto casa mi guardo intorno, sto attenta a chi mi passa accanto. Detto questo, mi sa che ho rischiato di più nei corridoi di Ballando quest'anno".