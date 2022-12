Alessia Quarto, corna choc in tv: con chi ha trovato il marito a letto

30 dicembre 2022 a

a

a

La sua è stata la storia più chiacchierata della scorsa edizione di C'è posta per te. Tra pochi giorni il programma culti di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 (la data da segnare sul calendario, per i tele-dipendenti, è quella di sabato 7 gennaio) ma ancora si parla di Alessia Quarto, protagonista suo malgrado di una storia tanto pruriginosa quanto triste. La giovane era stata chiamata in studio dall'ex marito Giovanni, desideroso di riappacificarsi dopo la separazione.

"Ecco come lui ha scoperto le corna": Meghan e Harry, l'ultima imbarazzante bomba



Una rottura dovuta al comportamento impenitente dell'uomo: Alessia l'aveva scoperto a letto addirittura con sua cugina. Ovvia la reazione furiosa, che aveva portato alla fine della relazione. L'ex marito, dalla De Filippi, si mostra pentito: distrutto e in lacrime, implora la donna di ritornare sui suoi passi e perdonarlo. Niente da fare: la Quarto gli ha chiuso la lettera (e la porta) in faccia, definitivamente. E per lei si è aperta una nuova vita. I fan di C'è posta per te, sui social, per mesi hanno invocato un suo ritorno in tv a mo' di risarcimento morale per le pene d'amore che aveva dovuto subire. Una umiliazione che aveva seguito di pochi giorni uno dei dolori più grandi che una donna possa affrontare, un aborto spontaneo.

Corna, trova la moglie a letto col migliore amico e viene anche umiliato: terrificante



Si era parlato addirittura di partecipazioni a vari reality Mediaset, c'era chi aveva chiesto alla De Filippi di portarla a Uomini e donne per farle trovare un nuovo, vero amore. Niente da fare. Intervistata da Cusano Media Group, Alessia ha spiegato la sua scelta: "Non sogno la tv, non sono portata e non farei mai Uomini e Donne o Temptation Island perché sono troppo gelosa. Non ho poi avuto modo di parlare con Maria De Filippi perché quando abbiamo registrato la puntata eravamo sotto pandemia e quindi non mi è stato permesso di scambiare due parole con lei anche se mi sarebbe piaciuto!".